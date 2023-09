Genoa-Napoli, per Garcia è già tempo di esami

Gilardino senza Vogliacco e Messias, ma con la sosta può contare su un Malinovskyi in condizioni migliori, pronto per partire titolare al fianco di Gudmunsson dietro la punta Retegui. In mediana Strootman, Badelj e Frendrup, ma scalpita anche Thorsby. In difesa linea a quattro con Bani e Dragusin al centro, Sabelli a destra e Vasquez a sinistra (in ballottaggio su Martin) considerando il ritorno in ritardo dal Messico.

Le ultime sul Napoli

Garcia recupera Politano (che però non ha i 90′) e potrebbe presentare due novità di formazione. A partire da Mario Rui a sinistra, al posto di Olivera tra gli ultimi a rientrare dalla nazionale, nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre nel tridente con Kvaratskhelia ed Osimhen potrebbe esserci Elmas, favorito su Lindstrom