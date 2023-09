Napoli, l’ennesimo furto di cavi e la metro in tilt

144 Visite

«Aumenta il costo dei biglietti ma il servizio resta scadente». E ieri mattina, a conferma di quanto affermano i passeggeri la Metro Linea 1 si è fermata per oltre due ore su tutta la tratta e sono rimasti appiedati migliaia di lavoratori pendolari e studenti. Il motivo, a quanto si apprende, sarebbe legato all’ennesimo furto di cavi di rame, avvenuto anche in questo caso nella zona tra Chiaiano e Piscinola. L’azienda si è scusata con gli utenti, come d’altronde fa sempre, ma intanto è l’ennesimo disagio provocato a pendolari, turisti e cittadini.













