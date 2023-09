Sarà Biagio Izzo la guest star dell’edizione 2023 della Festa del Vino di Boscoreale

L’artista si esibirà in Piazza Pace domenica 15 ottobre, mentre sabato 14 si ballerà in piazza con le grandi hit degli anni ’90



Boscoreale, 13 settembre 2023. Sarà Biagio Izzo l’ospite d’eccezione della edizione 2023 della “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani“, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre nel centro storico di Boscoreale, in provincia di Napoli.

L’attore, comico, cabarettista, commediografo e conduttore televisivo si esibirà per tutti domenica 15 ottobre a partire dalle ore 21.30 sul palco di piazza Pace a Boscoreale. Sabato 14 ottobre, invece, si ballerà sulle note dei più grandi successi degli anni ’90 con lo spettacolo “The Best 90’S” Dj Starring RobertBlues e Dj di Raffaele Assante.

La “Festa del Vino, dei sapori e dei saperi vesuviani” giunta alla sua 23esima edizione è diventata ormai un appuntamento fisso del panorama di eventi autunnali della provincia di Napoli. La manifestazione è organizzata, come sempre, dall’Associazione Culturale “Il Nuovo Vesuvio” presieduta da Angelo Cesarano.

Nel corso della due giorni, nel centro storico di Boscoreale, si potranno riscoprire i sapori della cucina tradizionale vesuviana accompagnati dai vini che nascono sulle falde del Vesuvio. Spazio anche all’artigianato e ai giochi di una volta.

L’edizione 2023 sarà anticipata domenica 8 ottobre da un raduno di Auto d’Epoca organizzato dall’Associazione in collaborazione con “Malvone Auto da Sogno”. Il corteo di auto attraverserà tutto il territorio di Boscoreale con partenza e arrivo nell’area mercatale di Via Passanti. Per informazioni e iscrizioni 3509773041.