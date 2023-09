AL RIONE TERRA DI POZZUOLI VA IN SCENA LO SPETTACOLO “MARIA LA PUTEOLANA”

60 Visite

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, sulla terrazza Centimolo del borgo Rione Terra a Pozzuoli (Na), alle ore 20.30, Antichi Scenari presenta lo spettacolo “Maria La Puteolana”. L’atto unico per due attrici con un coro di danzatori, a cura dell’associazione Luna Nova, è inserito nel programma della I edizione della rassegna “Officine Rione Terra”. Si tratta di una rivisitazione della figura leggendaria puteolana e del racconto del suo spirito libero. Maria finalmente ritorna, parla ad un’attrice, al pubblico e a tutti nel suo luogo d’origine. Teatro, danza e musica si fonderanno in un luogo magico e suggestivo. «Penso che raccontare di Maria oggi nel suo luogo natìo – spiega Veronica Grossi, autrice del soggetto e presidente di Luna Nova – sia importante perché troppo spesso sottovalutata. È stato emozionante liberarla dal suo essere una leggenda e portare alla luce la sua storia di coraggio, di amore per la propria terra, di sfrontata libertà in una società patriarcale». Saranno in scena le attrici Alessandra D’Ambrosio e Anna Moriello con le coreografie di Manuela Barbato. L’ambiente sonoro è di Minni Carbone, il soggetto di Veronica Grossi, il testo di Matteo Biccari e gli elementi decorativi di Antonio Cannavacciuolo.













