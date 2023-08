Kata, arrestato lo zio della bimba scomparsa: perquisita la casa dei genitori

138 Visite

Nuove perquisizioni e primi arresti. Potrebbe essere arrivata una prima svolta nelle indagini sul caso di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, detta Kata, la bimba di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor, di Firenze. Nella mattina di oggi, sabato 5 agosto sono scattati gli arresti per quattro persone, tra cui lo zio materno della bambina. I reati contestati sono estorsione, tentata estorsione e rapina, commessi tra il novembre del 2022 e lo scorso maggio, nonché di tentato omicidio e lesioni gravi commesse il 28 maggio, quando secondo quanto ricostruito all’Astor vi fu un raid punitivo nei confronti di alcuni occupanti.

Racket degli affitti: arrestato lo zio di Kata

Secondo il gip del tribunale di Firenze, che ha firmato le quattro ordinanze di custodia cautelare, i quattro peruviani indagati avrebbero attuato un primo pestaggio con mazza da baseball, minacciando di morte una coppia di connazionali ove non avessero lasciato la stanza. Dopo essersi allontanati per qualche istante, gli aggressori avrebbero proseguito le violenze nei confronti di altri occupanti di una stanza vicina per far ritorno incappucciati nella stanza della coppia dirigendosi minacciosamente verso la vittima designata, che per timore di essere uccisa si appendeva con la mani al davanzale della finestra e si faceva cadere al suolo.













