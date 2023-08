Napoli, preso Natan per sostituire Kim

115 Visite

La società del presidente De Laurentiis ha trovato l’erede di Kim che non sarà né Danso né Kilman né uno degli oltre venti nomi fatti per il ruolo di centrale difensivo, ma Natan, centrale brasiliano classe 2001. Una scelta sorprendente, che però è in linea con quanto ha fatto il Napoli negli ultimi anni. I partenopei hanno stupito comprando calciatori poco noti che poi si sono rivelati dei giocatori di valore. Ma chi è Natan?

Natan Bernardo de Souza è un difensore centrale, che da giovanissimo aveva iniziato da terzino destro. Classe 2001, è nato a febbraio, stesso mese e anno di Kvaratskhelia, sono praticamente coetanei – Natan è più ‘vecchio’ di qualche giorno. Quindi di anni ne ha ventidue. Svetta per l’altezza questo ragazzone di 190 centimetri, il gioco aereo è il suo forte.













