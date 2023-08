Marano, ladri d’acqua: altri tre denunciati

146 Visite

La task force del Comune, composta dalla Polizia Municipale e da tecnici comunali, ha denunciato altre tre persone all’autorità giudiziaria per furto d’acqua.

La nostra lotta contro gli evasori non si arresta, anche perché per poter avere un servizio idrico funzionante (e per risanare le finanze comunali) è indispensabile che tutti paghino l’acqua che consumano.

Nota stampa Matteo Morra sindaco di Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS