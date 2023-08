Fisco, via libera definitivo alla delega. Per il premier Meloni è un provvedimento storico

103 Visite

Via libera definitivo della Camera al disegno di legge delega al governo per la riforma fiscale. Il testo, l’ultimo licenziato dal Parlamento prima della pausa estiva – è stato approvato a larga maggioranza dall’assemblea di Montecitorio, con il voto favorevole di tutto il centrodestra e, in controtendenza rispetto alle altre opposizioni, anche dal gruppo Azione-Italia Viva. “Sono molto soddisfatta dell’approvazione in via definitiva in Parlamento della delega fiscale. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l’Italia aspettava da cinquant’anni”, è stato il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Meno tasse su famiglie e imprese, un fisco più giusto e più equo, più soldi in busta paga e tasse più basse per chi assume e investe in Italia, procedimenti più semplici e veloci. Sono alcuni dei principi di un provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra Fisco, cittadini e imprese”, ha aggiunto l’inquilina di Palazzo Chigi. Che poi ha assicurato: “Il Governo lavorerà per attuare concretamente con i decreti attuativi”. La riforma fiscale è “un impegno preso con i cittadini che oggi abbiamo onorato, nell’interesse dell’Italia”. E di “scelta che va nella direzione di imprese e cittadini per pagare meno tasse e per avere un sistema più efficiente” ha parlato il vicepremier Antonio Tajani, secondo cui si mantengono “gli impegni della campagna elettorale di ridurre il fardello fiscale e il fardello burocratico”.













