Marano, corso Italia: vetri di auto in frantumi. I segni del raid ancora ben visibili, ma chi se ne deve occupare?

Da circa 10 giorni, da quando ignoti hanno mandato in frantumi i vetri di alcune auto in sosta, al Corso Italia, nei pressi di una chiesetta e di una gelateria, con lo scopo – non è ancora chiaro – di asportare oggetti contenuti negli abitacoli delle vetture o di compiere un atto vandalico, sul selciato sono ancora visibili i segni dei raid.

Nel giro di pochi metri sull’asfalto, sotto gli occhi di tutti, i segni della scorribanda: schegge di vetro sparpagliate sul manto stradale, a pochi metri da un luogo di culto, particolarmente frequentato nei giorni festivi e da una zona di shopping.

Nessuno, in quest’arco di tempo, compresi gli operatori ecologici, si è preoccupato di rimuovere questo vero e proprio tappeto di vetro, che rappresentano un danno al decoro pubblico e un rischio per l’incolumità dei passanti. Non certo un caso isolato, quello per i vetri delle automobili infranti che restano a lungo sul suolo prima di essere ripuliti.

Intanto se da un lato i cittadini lamentano l’assenza di pulizia in quel tratto, dall’altra gli automobilisti invocano maggiori controlli sul territorio nonché l’installazione di sistemi di impianti di videosorveglianza .

Ricordiamo che la sola presenza delle telecamere di videosorveglianza rappresenta per le forze dell’ordine un valido aiuto per la soluzione di alcuni casi e magari per i ladri potrebbe essere un deterrente nel compiere furti o, atti di vandalismo.

Angelo Covino













