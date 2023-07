MARANO, BLACK OUT ELETTRICO SU VASTA SCALA: CITTA’ IN GINOCCHIO

139 Visite

Black out continui a Marano. L’ultimo pochi minuti fa, sembra di assistere a quel che si è verificato a Quarto un anno fa. La rete non regge, soprattutto quando le temperature sono elevate e l’utilizzo di condizionatori e altri strumenti è al massimo. Questi cali di tensione creano problemi anche agli impianti idrici. La città è sommersa dai problemi ma il sindaco, anziché essere più cauto e sobrio, in una giornata ci bombarda di comunicati, spesso per cose minori o per vicende la cui risoluzione è ancora lontano. Meno chiacchiere, più concretezza, anche da parte dei consiglieri che sembrano tarantolati e concentrati su scemenze di ogni genere. Mandate gli atti alla Corte dei conti sul Giudice di pace, scandalo senza fine, se avete la voglia di fare sul serio e il sindaco la smetta di farsi prendere dalla sindrome dell’annuncite.













