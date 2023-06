Città Metropolitana di Napoli: nuovi esperti per allargare l’Ufficio di Supporto al sindaco Manfredi 

98 Visite

A dare un supporto su un tema assai delicato, quale è quello dei fondi strutturali e di investimento, e della capacità dell’ente di individuare opportunità di finanziamento offerte in ambito regionale, nazionale e comunitario, sarà il dott. Giovanni Nappi.

Nuovi esperti alla Città Metropolitana di Napoli, che presteranno la propria consulenza a titolo gratuito, senza gravare in alcun modo sul bilancio dell’Ente.

Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi li ha scelti, curricula alla mano, intuitu personae, per gli “uffici di supporto alle sue funzioni di indirizzo e controllo”, come recita l’art. 10 del Titolo II “Funzioni di Indirizzo Politico- Amministrativo” del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Napoli.

Nappi vanta anche una lunga militanza politica ed istituzionale.

“Proverò a dare il mio contributo con dedizione, determinazione e nella piena consapevolezza che la possibilità e la capacità di intercettare risorse siano alla base della crescita dell’intera area metropolitana”, è il commento di Giovanni Nappi.

Tra gli esperti individuati anche l’avvocato Francesco Senese, per un supporto in materia di affari e relazioni internazionali, e Leonardo Somigliato, in materia di relazioni sindacali inerenti al personale delle società partecipat













