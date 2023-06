Napoli, cadavere in mare: è un uomo di Marano

281 Visite

I fatti sono di due giorni fa, quando è stato ritrovato il cadavere in mare, lungo via Caracciolo. E’ un uomo di Marano

A notare il corpo senza vita di un uomo è stato alcuni passanti che si trovavano nei pressi di largo Sermoneta. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini dell’Esercito Italiano che erano di pattuglia nella zona di via Caracciolo.

Insieme ai militari sono intervenuti anche gli agenti della Questura che, recuperato il corpo, hanno avviato le indagini di rito. Si tratta di un uomo di 79 anni residente a Marano.

I sanitari del 118 giunto una mezz’ora più tardi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo anziano. Le cause della morte sono ancora da accertare ma, molto probabilmente, il 79enne potrebbe essere stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.













