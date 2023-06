Duplice omicidio a Sant’Antimo: la pista del delitto passionale

Duplice omicidio a Sant’Antimo: uccisi un uomo e una donna. Il corpo senza vita di Luigi Cammisa, 29 anni, è stato ritrovato in piazzetta Sant’Antonio, crivellato da diversi colpi d’arma da fuoco. Poco più in là, in un appartamento di via Caruso, è stato ritrovato il cadavere di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, anche lei colpita da colpi d’arma da fuoco. Le due vittime erano cognati.