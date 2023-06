Punti di vista. Marano, le richieste di un gruppo di residenti al nuovo sindaco

230 Visite

Gentile Direttore, come cittadini di Marano, dopi l’incubo di questa sciagurata gestione commissariale che ha portato al degrado più completo e durante la quale noi cittadini ci siamo sentiti abbandonati dalle istituzioni, vorremmo adesso chiedere al nuovo sindaco di ripristinare al più presto la legalità sul nostro territorio obbligando tutti al rispetto delle leggi sia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, ma anche il rispetto per il codice stradale e tutte le disposizioni comunali, soprattutto da parte dei commercianti. E’ essenziale poi prestare attenzione alla cura del verde in citta, ripristinando anche parchi giochi per i bambini. Ed infine, con un intervento straordinario, si dovrebbe finalmente risolvere definitivamente il problema delle buche sul manto stradale. Sono tutte semplici cose che in questi anni di pessima gestione commissariale sono state trascurate e che con una buona volontà si possono facilmente attuare. Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco.

Lettera firmata da un gruppo di residenti.













