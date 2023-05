Federico II, la denuncia degli studenti: “A Monte Sant’Angelo c’è un uomo che importuna le ragazze”

77 Visite

La denuncia arriva dagli studenti e sta facendo il giro del web. Il messaggio che sta circolando nei gruppi whatsapp ha dell’incredibile. A Monte Sant’Angelo, sede dell’ateneo federiciano, ci sarebbe “uno studente di Fisica che ha una cattiva fama in quanto sfrutta occasioni in cui una ragazza si trovi da sola in un luogo isolato a MSA – si legge nel testo del messaggio – per fermarla con forza (immobilizzarla contro una parete) cercando di ottenere, con la stessa, abusi di tipo fisico”.

A mettere in guardia le giovani ragazze che frequentano l’università è proprio una rappresentante degli studenti che spiega anche di aver allertato anche le guardie che sorvegliano l’ateneo e il messaggio prosegue così: “Aggiungo in più che […] (per motivi di privacy non riportiamo il nome della persona menzionata…ndr) mi ha detto che aumenterà la sorveglianza all’interno del dipartimento e soprattutto nell’aula studio, la quale ricorda essere dipartimentale.”

La denuncia non si limita solo a comunicare la presenza di un soggetto qualunque ma fornisce anche un identikit ben preciso del presunto molestatore: “Vi chiediamo quindi di stare attenti – prosegue la rappresentante – ad una persona: Alta intorno a 1,90 metri, molto robusta, occhiali neri, capelli neri e corti.”

Al momento non è chiaro se i fatti siano veri ma nel corpo del messaggio – denuncia vengono anche forniti indirizzi e recapiti telefonici (che non riportiamo per motivi di privacy) a cui potersi rivolgere nel caso in cui venisse nuovamente avvistato il “molestatore”. L’ateneo, intanto, non ha diramato nessuna comunicazione ufficiale e quindi fino a prova contraria è da intendersi come una mera segnalazione. Invitiamo gli interessati a contattarci per fornirci maggiori indicazioni al fine di poter portare all’attenzione delle istituzioni universitarie la problematica sopra esposta.













