Antonio Sabino si riconferma sindaco di Quarto 

381 Visite

Una vittoria schiacciante quella di Antonio Sabino che si riconferma primo cittadino del comune di Quarto. Un secondo mandato con una nuova squadra che scenderà in campo con nuove competenze e professionalità a servizio del territorio.

“Abbiamo raggiunto un risultato storico, straordinario. Quarto mi ha ridato fiducia e come per il primo mandato, anche per i prossimi 5 anni non disattenderemo le aspettative dei cittadini.

Saremo all’altezza, ancora una volta, di mantenere gli impegni presi e andremo avanti insieme, non a parole, ma con azioni concrete per far andare la nostra città verso il futuro che merita”, ha dichiarato emozionato Antonio Sabino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS