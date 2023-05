Napoli, bimbo lanciato dal balcone dal domestico: disposta nuova perizia

Aveva tre anni il bambino, quando venne fatto precipitare dal balcone dell’abitazione in cui era nato e in cui conduceva un’esistenza tranquilla, protetto dall’amore dei propri genitori e di un intero mondo di relazioni familiari. Pochi giorni fa, la svolta: sono stati i giudici della quarta assise appello (presidente Acierno) ad accogliere una questione di nullità in ordine alle perizie condotte durante il primo grado di giudizio sull’imputato. E sono stati sempre i giudici di secondo grado a disporre un nuovo conferimento di incarico per Mariano Cannio, il domestico oggi 41enne responsabile dell’orrore di via Foria. In sintesi, la Corte ha accolto l’eccezione sollevata dalla penalista napoletana Mariassunta Zotti, che assiste il domestico, in relazione a un punto cruciale di questa storia: la consulenza psichiatrica condotta in primo grado venne svolta in assenza di contraddittorio, vale a dire senza consentire all’avvocato di parte (e a un suo consulente) di assistere alle verifiche peritali.

Come è noto, in primo grado Cannio venne ritenuto capace di intendere e volere, al momento dell’omicidio, ma anche capace di stare a giudizio. Conclusioni costate la condanna a 18 anni di reclusione in primo grado. Oggi il quadro sembra essere cambiato. Accolta l’istanza della difesa del domestico, è stata stabilita una nuova perizia che tornerà sui temi decisivi (la capacità di intendere e volere, e la sua attitudine a stare in giudizio), questa volta in una verifica che contempla anche il ruolo della difesa dello stesso Cannio e del suo consulente.