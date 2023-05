Governo Meloni. Tasse, addio alle micro imposte: super bollo, laurea e altro

52 Visite

La tassa era stata introdotta dal governo guidato da Mario Monti. Erano i tempi dell’austerity, quando lo spread tra i Btp e i bund tedeschi aveva raggiunto vette inimmaginabili e i decreti portavano il nome di “salva-Italia”.

Gli anni in cui furono introdotte strette draconiane sulle pensioni (la legge Fornero), sul pubblico impiego (il blocco degli aumenti e del turn over) e sulla casa (l’introduzione dell’Imu). Ma anche tasse che, simbolicamente, dovevano colpire il ceto più benestante, come quella sugli yacht e sulle “super-car”.

La prima è stata abolita da tempo per dichiarato fallimento. Doveva portare 200 milioni l’anno di gettito, ma alla fine aveva portato solo pochi euro perché le barche si erano tutte spostate verso altri porti fuori dall’Italia. La tassa sulle auto di grossa cilindrata, invece, è sopravvissuta fino ad oggi. La pagano i possessori di auto di potenza superiore a 185 Kw e il costo è di 20 euro per ogni Kw oltre i 185. Per fare un esempio un’Audi SQ7 con una potenza di 373 kW, paga 3.760 euro in più rispetto al bollo ordinario. Ma, come si suol dire, questa tassa ha le ore contate.

LA LINEA

Qualche giorno fa il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenendo in audizione in Parlamento sulla delega fiscale, ha aperto ad una sua cancellazione. «La questione», spiega al Messaggero Andrea De Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia che ha portato all’attenzione del ministro la vicenda del superbollo, «potrebbe essere inserita nella delega con un emendamento. Oppure», spiega, «rientrare nell’elenco dei micro-tributi che la stessa delega si propone di eliminare».

LA LISTA

Una lista ancora in via di predisposizione al ministero dell’economia, ma che già ricomprende diversi “fastidiosi” balzelli. Come per esempio, la “tassa sugli intrattenimenti”, più nota coma la tassa sui biliardini. Si tratta in pratica, di un’imposta che colpisce i giochi senza vincita in denaro, quelli che hanno il solo scopo di intrattenere gli avventori di bar o sale, come per esempio i flipper, ma anche le freccette.













