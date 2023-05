MARANO, LA VERGOGNA DI PIAZZA TRIESTE E TRENTO E IL SILENZIO DELLE ISTITUZIONI

27 Visite

MARANO, LA VERGOGNA DI PIAZZA TRIESTE E TRENTO-ANGOLO VIA IV NOVEMBRE. SUL LATO DESTRO DELLA STRADA HANNO ABBELLITO CON MURALES, EDICOLA VOTIVA E STRISCIONI E BANDIERE AZZURRE. IL MARCIAPIEDE CHE ERA VICINO ALLE SUORE E’ DIVENTATO, IN PRATICA, UNA PIAZZA NELLA PIAZZA. MA ORA LA MONNEZZA VIENE GETTATA IN STRADA SUL LATO SINISTRO. A 100 METRI DAL COMUNE. COMMISSARI, VIGILI, CARABINIERI, VOLETE FARE QUALCOSA? NON CI DITE CHE LE PERSONE SONO INCIVILI. MOLTI LO SONO, LO SAPPIAMO GIA’, MA COSA AVETE INTENZIONE DI FARE PER STANARLI?

