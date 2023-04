Amministrative, Marano rinasce punta su ambiente, differenziata, trasporti e sanità territoriale

215 Visite

La coalizione Marano Rinasce a sostegno di Matteo Morra punta su Ambiente, raccolta differenziata, parchi pubblici, Sanità territoriale, traporti, Area mercatale e giovani.

Per l’Ambiente e la raccolta differenziata si intendono riprendere le azioni di sensibilizzazione e di comunicazione con i cittadini per raggiungere quote decenti di raccolta differenziata. Si interverrà – anche con l’installazione di telecamere – per porre fine agli sversamenti abusivi e ai cumuli di rifiuti, sia nelle periferie che nel centro urbano.

Per i Parchi pubblici si individueranno soluzioni definitive e ispirate a criteri di programmazione per la manutenzione del verde pubblico. Si lavorerà per inaugurare cinque nuovi parchi in cinque anni e si avvierà, in collaborazione con la Regione, un programma straordinario di piantumazione di nuovi alberi negli spazi pubblici cittadini.

Per quanto riguarda il Distretto sanitario e la sanità territoriale

La nuova giunta, e il sindaco come massima autorità sanitaria locale, lavoreranno insieme ai medici di base e alle autorità regionali perché il nostro Distretto Sanitario diventi sede per la Casa di Comunità, un importante presidio di

sanità territoriale in grado di fornire servizi di primo soccorso e di assistenza socio-sanitaria.

Sui Trasporti: con Regione e Città Metropolitana ci si metterà immediatamente all’opera per realizzare il progetto Metrò del Mare, una metropolitana leggera tra Chiaiano e Licola, passando per Marano. Occorrerà anche rivedere i trasporti interni, istituendo navette per raggiungere i principali luoghi d’interesse: Comune, Giudice di Pace, Strutture sportive.

Per l’Area mercatale si promuoverà la realizzazione con risorse private di un nuovo mercato ortofrutticolo nella zona di San Rocco, per avere una struttura più adatta alle esigenze logistiche degli operatori e per destinare lo spazio in via Unione Sovietica a parcheggi e al mercato settimanale. Successivamente, si punterà alla realizzazione nell’area di un teatro comunale.

Attenzione anche ai giovani. Il programma della Coalizione Marano Rinasce intende offrire ai nostri ragazzi delle alternative alla “fuga verso Napoli”: un Polo della cultura e del tempo libero, una Biblioteca con aule studio, un Teatro comunale, un’area per ospitare mostre, uno stadio che torni ad essere fruibile a tutti, spazi pubblici che possano diventare luoghi di aggregazione e produzione culturale.

Nota stampa Coalizione Marano Rinasce

Nota stampa Marano Rinasce con Matteo Morra sindaco













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS