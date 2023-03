Metro Napoli, Di Fenza: “Solito caos trasporti, incrementare corse e mettere in servizio nuovi treni”

103 Visite

“La città di Napoli merita un servizio di trasporto pubblico efficiente e all’avanguardia, non sono più tollerabili corse in cui studenti, turisti e pendolari sono costretti a viaggiare schiacciati come sardine, in barba ai minimi requisiti di sicurezza.” – Lo afferma in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

“Puntualmente mi giungono segnalazioni da parte di cittadini esasperati per “i viaggi della speranza” che sono costretti a compiere quotidianamente nel tentativo di recarsi al lavoro, in classe o all’università. La linea 1 copre tutta la città ma se il servizio viene reso in questi termini è scadente. Si chiede di incrementare l’uso dei mezzi pubblici per favorire il calo di emissioni dannose per l’ambiente e poi ogni mattina la storia si ripete: mezzi super affollati e sempre meno treni in circolazione. Bisogna incrementare le corse negli orari di punta e mettere sui binari nuovi treni ma servono procedure più snelle, il Ministero dei Trasporti semplifichi l’iter per la messa in servizio dei mezzi, che al momento, è troppo farraginoso e i funzionari di Ansfisa sono pochi” – Conclude il capogruppo in Regione di Centro Democratico Di Fenza













