Cozzolino e il trattamento “soft” dei magistrati napoletani: va subito ai domiciliari

É un trattamento piuttosto soft quello che i giudici di Napoli riservano ieri a Andrea Cozzolino, l’eurodeputato del Pd arrestato venerdì sera in una clinica partenopea per l’inchiesta sul Qatargate su mandato della Procura federale belga.

Non tanto perché a Cozzolino, che ha passato la notte in carcere, vengono subito concessi gli arresti domiciliari in attesa della decisione, fissata per martedì, sull’estradizione in Belgio; quanto perché nel provvedimento di scarcerazione la Corte d’appello napoletana entra nel merito delle accuse rivolte al brillante politico dem, indagato per una lunga serie di reati tra cui organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio, e le attenua dicendo che «tale condotta configura il delitto previsto dall’articolo 318 del codice penale italiano, ovvero di corruzione impropria».

É stato proprio Giorgi, nelle sue confessioni, a tirare in causa Cozzolino, come pure aveva fatto Eva Kaili, compagna di Giorgi e fino all’arresto vicepresidente dell’europarlamento. Cozzolino, dice Giorgi, era anche lui in contatto con Abderrahim Atmoun, il referente di Panzeri nel governo marocchino, come il socialista belga Marc Tarabella, pure lui arrestato venerdi: «I deputati corrotti sono Tarabella e indirettamente Cozzolino», ha detto Giorgi mentre secondo la Kaili tra i soldi custoditi da Giorgi c’erano anche quelli di Cozzolino.

Nel mandato di cattura si legge che «quale componente del Parlamento Europeo, Presidente dal 2019 della Delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb e Co-Presidente della Commissione Parlamentare Congiunta Euro-Marocchina, nonché componente della commissione speciale Pegasus (…) in concorso ed associazione con Panzeri, Giorgi, Kaili, Tarabella e Arena, avrebbe indebitamente ricevuto, per conto del Governo del Marocco danaro per esercitare le sue funzioni parlamentari europee in modo da favorire gli interessi del Marocco all’interno del Parlamento Europeo».













