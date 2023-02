Shoa, alla D’Azeglio di Marano la toccante testimonianza di Miriam Rebhun

62 Visite

A conclusione di un percorso di riflessione nell’ambito delle manifestazioni della

Giornata della Memoria, il 6 febbraio, nell’Aula magna della scuola media D’Azeglio

di Marano, gli alunni hanno ascoltato la toccante testimonianza della prof.ssa

Miriam Rebhun, docente e scrittrice, testimone di seconda generazione degli orrori

della Shoah.

Era programmata la partecipazione di Tullio Foà, ebreo italiano sfuggito ai campi di

sterminio e sopravvissuto alle persecuzioni seguite alle leggi razziali del governo

fascista; purtroppo, è stato impossibilitato a partecipare per motivi personali e al

suo posto ha accolto l’invito la prof.ssa Rebhun, componente della Comunità ebraica

di Napoli.

Tutti gli studenti e i docenti hanno seguito con interesse e visibile commozione,

colpiti dai racconti fatti dalla viva voce della docente, con il supporto di documenti e

immagini: ha fatto rivivere gli episodi più dolorosi di quegli anni orribili, in cui sono

rimasti coinvolti i suoi cari e tante famiglie ebree. La giornata ha sicuramente inciso

profondamente nelle anime dei giovani, lasciando un messaggio duraturo mirato a

far sì che non si ripetano più li orrori del secolo scorso.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS