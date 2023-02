Marano, confermata l’anticipazione del nostro sito: Ferrillo è il nuovo comandante della polizia municipale

144 Visite

Il Tenente Ferrillo Giovanni Luca (nella foto), 45 anni, Laurea Magistrale in Giurisprudenza,

Master in “Strategie Organizzative e di Innovazione della P.A.”, è il nuovo Comandante

della Polizia Municipale di Marano di Napoli.

La nomina del Dott. Ferrillo, conferita con Decreto n.3 del 06.02.2023 della

Commissione Straordinaria composta dal Prefetto, Dott.ssa Basilicata, dal Questore, .Dott.

Garramone e dall’alto Funzionario Ministeriale, Dott. Antonetti, mette fine ad un periodo

di vacatio che durava da oltre un anno, con il Sovraordinato Prefettizio, Col. Maiello

Luigi, già Comandante a Pomigliano d’Arco, che ha svolto l’incarico in via eccezionale.

Lo stesso Col. Maiello esprime grande soddisfazione per la nomina del nuovo

Comandante, avendo lavorato a stretto contatto sia col Dott. Ferrillo che con l’altro

funzionario fresco di nomina, tenente De Simone Raffaele, ed avendo apprezzato le doti

umani e professionali di entrambi, nel corso di tutto il 2022.

La scelta di un funzionario interno per ricoprire il ruolo di Comandante è stata

infatti fortemente voluta proprio dal Col. Maiello, sia per premiare le professionalità

interne sia perché sicuro che un Comandante esperto conoscitore delle criticità del

territorio e delle dinamiche interne al corpo di Polizia Municipale sia in grado di affrontare

al meglio le problematiche che il ruolo comporta.

Comunicato stampa

Comando PM













