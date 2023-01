Giugliano-Latina, ancora un pari per i tigrotti

Inizia la gara. Al 6′ ci prova Bordin dalla distanza, palla fuori. All’11’ occasione per Salvemini, è bravissimo Tonti. Fase centrale di stallo della gara. Al 33′ Gladestony raccoglie un pallone in area e di destro batte l’estremo difensore ospite per l’1-0. Due minuti più tardi azione personale di Di Dio che la mette in mezzo, nulla di fatto. Termina il primo tempo con il risultato di 1-0.

Inizia il secondo tempo. Al 5′ pareggio rocambolesco del Latina con Fabrizi. Al 17′ Giugliano vicino alla rete, croos di Iglio, palla deviata per poco in calcio d’angolo. Termina la gara con il risultato di 1-1.

Giugliano: Sassi, Ceparano (33’st Eyango), Felippe (37’st Nocciolini),Poziello Ciro, Salvemini, Piovaccari (15’st Sorrentino), Oyewale (15’st Iglio), Zullo, Gladestony, Biasiol, Di Dio. A disposizione: Viscovo, Rob Coprean, Poziello Raffaele, Felici, Scanagatta, Rondinella, Ciuferri, Gomez, Scognamiglio. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Latina: Tonti, Di Livio, Sannipoli, Belloni (1’st Margiotta), Tessiore (23’st Barberini), De Santis (33’st Calabrese), Celli, Bordin, Carissoni, Riccardi (1’st Fabrizi), Cortinovis. A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, Nori, Gallo. Allenatore: Daniele Di Donato.

Marcatori: 33’pt Gladestony (G); 5’st Fabrizi (L).

Ammoniti: 29’pt Oyewale (G); 39’pt Gladestony (G); 46’pt Salvemini (G).

Espulsi:

Recupero: 2’pt. 2’st.