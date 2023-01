Benzina, arriva il decreto: gestori obbligati a esporre anche il prezzo medio

154 Visite

Il tetto al prezzo sull’autostrada

Decisioni prese dopo che i listini dei carburanti, anche ieri, hanno continuato a salire, al punto che in autostrada il prezzo del gasolio al servito supera i 2,4 euro al litro. Sull’A14 si è superato addirittura il tetto dei 2,5 euro. E non va meglio per la benzina. In base agli ultimi prezzi comunicati dai gestori al ministero delle Imprese sulla A1 la verde arriva a costare 2,369 euro al litro col servito. Sulla A4 invece per un litro di benzina si arriva a pagare 2,384 euro. A denunciare i rincari record è il Codacons, che sta monitorando l’andamento dei listini al dettaglio e ha presentato un esposto all’Antitrust. Per questo, tra le altre misure decise dal Consiglio dei ministri, c’è quella di un tetto agli aumenti in autostrada: il decreto, oltre a prevede per gli esercenti l’obbligo di mettere i cartelli del prezzo (in caso di violazione ci saranno delle sanzioni, in caso di recidiva anche la sospensione) prevede anche, per i gestori in autostrada, un tetto al prezzo che sarà fissato da una norma: in pratica il dl approvato in Cdm prevede che sulla rete autostradale gli esercenti debbano applicare prezzi di vendita di carburante non superiore a una percentuale del prezzo medio giornaliero, percentuale che sarà determinata da una apposita norma.Sarà inoltre irrobustita la collaborazione con la Gdf per avere più controlli e verrà istituita una Commissione di allerta rapida sui prezzi, all’interno dell’Antitrust.