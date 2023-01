Napoli nord, il Riesame conferma domiciliari per cancelliere accusato di peculato

107 Visite

I giudici del tribunale del Riesame hanno confermato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di A.C., cancelliere in forza al tribunale Napoli nord. Il collegio era presieduto dal giudice Foschini, per la Procura presente all’udienza invece il procuratore aggiunto Maria Di Mauro. L’uomo era stato arrestato per peculato sulle marche da bollo sulla scorta di una indagine della Guardia di finanza. A.C. si sarebbe appropriato di marche da bollo consegnate da avvocati e di somme in denaro dovute sempre le funzioni relative all’ufficio Tiap del tribunale aversano.













