Ischia: madre subisce l’ennesima aggressione. Carabinieri arrestano una 26enne

48 Visite

E’ sera e i carabinieri della compagnia di Ischia intervengono per un’aggressione che era appena avvenuta in un bar di via Iasolino: una donna, 50enne, è stata malmenata.

Gli accertamenti dei militari permettono di ricostruire l’intera vicenda. La vittima vive una situazione familiare molto difficile; più volte era stata maltrattata e aggredita dalla propria figlia 26enne tanto da denunciarla.

I provvedimenti giudiziari nei confronti della 26enne sono arrivati ma questo non è bastato per limitarla. Prima la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dall’Autorità giudiziaria a metà novembre scorso, poi – il primo di gennaio – gli arresti domiciliari quale aggravamento della misura precedente. La giovane però non si è arresa, e ieri sera l’ennesima aggressione. I Carabinieri di Ischia trovano la 26enne in casa e l’arrestano: la donna, dopo aver picchiato sua madre, era tornata nell’abitazione dove stava scontando la pena.

Per la vittima, madre dell’arrestata, una diagnosi che parla di 10 giorni a causa dei pugni e dei calci subìti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS