Marano ancora sommersa dai rifiuti: “La nuova ditta non ha i mezzi sufficienti”

“La ditta non hai mezzi sufficienti per coprire tutto il territorio”: è questa la drammatica verità emersa nelle ultime ore e confermata dagli uffici comunali. La scelta dei commissari, di ricorrere alla Green line quale sostituto della Tekra, nelle more dell’espletamento di un nuovo bando (ci vorranno almeno 6-8 mesi), si è rivelata infausta. La Green line non ha i mezzi sufficienti per pulire tutta Marano e non fornisce spazzatrici per la pulizia delle arterie, sebbene ogni mese incassi un cospicuo gruzzoletto dal Comune: soldi dei cittadini, a quanto pare più di 400 mila euro al mese, ma il servizio è al momento più che carente, anzi a tratti disastroso.













