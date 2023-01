Chiaiano, carabinieri arrestano per usura aggravata dal metodo mafioso un 33enne. Vittima costretta a pagare 17mila euro per un prestito di 600 euro

675 Visite

A Napoli, nel quartiere Chiaiano, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per usura aggravata dal metodo mafioso Luigi Pirozzi, 33enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari – appostati a via Giovanni Antonio Campano per un servizio ad hoc – lo hanno bloccato nel momento in cui un commerciante del luogo gli consegnava la somma in contanti di 500 euro.

L’attività investigativa effettuata dai militari del Vomero coordinati dalla Procura di Napoli ha permesso di accertare che la vittima, per un prestito di 600 euro ottenuto lo scorso settembre, avrebbe consegnato al 33enne e a più riprese la somma complessiva di 17mila euro a fronte di una richiesta di 22.525 euro. Le indagini hanno inoltre permesso di accertare come la vittima agiva con ancor più timore spaventato dal fatto che l’arrestato ostentava una parentela stretta con un personaggio di spicco di un clan operante nei quartieri di Scampia e Secondigliano. Una parentela risultata veritiera.

Sono ora in corso indagini da parte dei Carabinieri per verificare l’esistenza di eventuali altre vittime.

L’arrestato è nel carcere di Secondigliano.

