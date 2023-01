Qualiano, grande “acquisto” in municipio: il nuovo comandante dei vigili è Cerasuolo, tra i migliori in provincia

353 Visite

Grande “colpo” del Comune di Qualiano, che ha annunciato nuovi ingressi in pianta stabile nell’organico dell’ente: 17 in totale che hanno firmato nei giorni scorsi. Nell’elenco dei neo assunti, in particolare, spicca il nome di Gaetano Cerasuolo, nuovo comandante del comparto della polizia municipale. Cerasuolo è uno dei comandanti più apprezzati in provincia di Napoli ed è reduce dall’esperienza nel comune di Sant’Antimo. Fu voluto fortemente dai commissari insediatisi dopo lo scioglimento per camorra e ha ben operato in quel territorio così come in altri. Ora la nuova sfida a Qualiano, nel cuore della Terra dei fuochi, dove insiste anche un campo rom al confine con Giugliano. L’amministrazione cittadina, e il sindaco De Leonardis in primis, hanno da oggi una freccia importante al proprio arco.













