Capodanno nel mondo: feste e celebrazioni

La Croazia adotta l’euro ed entra nell’area Schengen

Con il nuovo anno la Croazia ha adottato ufficialmente l’euro ed è entrata nell’area di libera circolazione Schengen, due importanti passi per il Paese balcanico dopo l’adesione all’UE quasi dieci anni fa. A mezzanotte la la Croazia ha detto addio alla sua valuta, la kuna, ed è diventata il 20esimo membro della zona euro. Ô diventata anche la 27a nazione della zona Schengen, che consente di circolare senza passaporto tra Stati membri.

In Olanda il campeggio dove sono proibiti i fuochi d’artificio

È un campeggio fireworks free, cioè libero dai fuochi d’artificio dell’ultimo dell’anno così i cani e i loro padroni possono festeggiare in tutta tranquillità. Tutto esaurito in questo campeggio che si trova a Ommen, in Olanda. In questo scatto un cane osserva gli ospiti con i loro cani e aspetta, anche lui, la mezzanotte.

Nei tempi buddhisti in Thailandia si prega

Preghiere buddhiste durante il Capodanno al tempio Wat Suthat Thepwararam di Bangkok, in Thailandia. I monaci buddisti thailandesi e le persone si riuniscono in preghiera il 31 dicembre e il 1° gennaio per celebrare il Capodanno.

A Kiev si aspetta la mezzanotte in un rifugio

A Kiev si aspetta la mezzanotte in un rifugio come queste persone che si riparano all’interno di un passaggio pedonale sotterraneo durante gli attacchi missilistici russi avvenuti oggi nella capitale ucraina.

A Dubai attesa per lo spettacolo pirotecnico

Folla in attesa vicino al Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo, prima dei fuochi d’artificio di

Capodanno nell’emirato del Golfo di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti

A Giacarta in Indonesia Capodanno in piazza

I primi nell’isola Kiritimati

I primi a festeggiare il nuovo anno si trovano dall’altra parte del mondo sono nella Repubblica di Kiribati, nell’isola Kiritimati, il più grande atollo corallino del mondo, che viaggia 14 ore più avanti rispetto all’Italia. E che dell’incessante incedere della Terra nel suo ruotar su sé stessa è diventata avamposto.

Nuova Zelanda già nel 2023













