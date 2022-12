Moggi e la chiavetta con tutti i segreti di Calciopoli

59 Visite

La agita per un tempo che pare indefinito, quasi fosse una reliquia. Poi la consegna tra le mani giunte del dimissionario presidente Andrea Agnelli, sfoderando un sorriso sornione che sa di rivalsa pregustata lungamente. Luciano Moggi si prende una sostanziosa fetta di scena nel corso dell’assemblea degli azionisti della Juventus, andata in scena oggi per certificare una inevitabile sequela di passaggi di consegne, dopo lo squassante sisma che ha fatto vibrare il palazzo bianconero.

L’oggetto di tanta attenzione è di dimensioni non certo ragguardevoli. Anzi, sicuramente modeste: una semplice chiavetta usb. Premuta digitalmente al suo interno, però, c’è una galassia di informazioni segrete che chiede di esondare. È questa, almeno, la versione sciorinata dall’ex direttore generale, radiato dalla giustizia sportiva dopo lo sfacelo di Calciopoli. Lui, che è anche azionista del club, però non nutre dubbi: “Siamo stati indicati come colpevoli di cose che hanno fatto altri. I veri derubati siamo noi. Se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze perché pensavano di avere trovato elementi nuovi, allora bisognerebbe riaprire anche Calciopoli: una ferita che ancora non si rimargina, né per noi, né per la Juventus”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS