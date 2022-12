Le parole del Papa in sedia a rotelle: “Quante guerre e dignità calpestate”

49 Visite

“Dopo molti Natali festeggiati tra addobbi e regali, dopo tanto consumismo che ha avvolto il mistero che celebriamo, c’è un rischio: sappiamo tante cose sul Natale, ma ne scordiamo il significato “. Inizia così l’omelia della Messa di Natale di Papa Francesco, arrivato in sedia a rotelle nella Basilica Vaticana. “ Penso soprattutto ai bambini divorati da guerre, povertà e ingiustizia. Ma Gesù viene proprio lì, bambino nella mangiatoia dello scarto e del rifiuto “, ha aggiunto.

Il vero senso del Natale

Il Santo Padre ha invitato i fedeli a riscoprire la vera essenza del Natale, il cui significato si trova dietro gli addobbi, i regali e il consumismo. Come fare? “ Il Vangelo della nascita di Gesù sembra scritto proprio per questo: per prenderci per mano e riportarci lì dove Dio vuole “, ha spiegato Francesco.

Il Papa ha fatto notare che il Vangelo “ inizia con una situazione simile alla nostra: tutti sono presi e indaffarati per un importante evento da celebrare, il grande censimento, che richiedeva molti preparativi. In tal senso, il clima di allora era simile a quello che ci avvolge oggi a Natale. Ma da quello scenario mondano il racconto del Vangelo prende le distanze “.













