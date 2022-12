Arzano- Ex comandante dei vigili, condannata in sede penale e dalla Corte dei Conti, chiede 178 mila euro di danni al Comune. Ne ottiene 85 mila

145 Visite

Ex comandante dei vigili già condannata in sede penale e dalla Corte dei Conti chiede 178 mila euro di danni al Comune. L’ente la “premia” nel piano di riequilibrio finanziario stanziando i primi 85mila euro. A denunciare l’accaduto, il giornalista anticamorra Domenico Rubio. “Nella nostra analisi approfondita dei risarcimenti danni richiesti al Comune di Arzano e legati a sentenze, che l’amministrazione Aruta ha messo in programmazione nel riequilibrio di bilancio – spiega – ve n’è una che desta una particolare attenzione, quella che riguarda la ex comandante della polizia locale, Angela Errichiello, la cui vicenda, di per sé già indecorosa per la sua prolungata gestione, è stata recentemente in parte risolta, dopo l’intervento della Prefettura e del presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, con il trasferimento della stessa in altro settore della macchina comunale”. “Ebbene – precisa Rubio -nonostante due sentenze subentranti, una della Corte dei Conti e l’altra in ambito penale di primo grado del Tribunale di Napoli nord, che condanna l’ex comandante addirittura ad una pena detentiva, oltre ai danni economici da risarcire al Comune di Arzano, resta in piedi, e siamo davvero al paradosso, una precedente richiesta risarcitoria del 2021, legata invece ad un sentenza del tribunale del lavoro, per presunti danni da demansionamento pretesi dalla stessa. Ed il Comune di Arzano, anziché avviare un nuovo procedimento, così come previsto per legge, che porta in questi casi direttamente al licenziamento per la truffa pluriaggravata subita dall’ente, ed una ulteriore causa risarcitoria contro la stessa persona, oltre che incassare i danni già sentenziati da Corte dei Conti e Tribunale di Napoli nord, ha invece messo in programmazione il pagamento di quella pregressa sentenza del tribunale di lavoro, nelle more del 50% della pretesa sentenziata, ossia 87mila euro a fronte dei 178mila richiesti, valutandone un possibile rischio”. L’ex comandante ha naturalmente facoltà di replicare a Rubio o ad altri.

Luigi Ariano













