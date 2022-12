Diabete, tutti i dubbi sulla metformina

64 Visite

Fin dal Medioevo nel Nord Europa venivano impiegati, nel trattamento della poliuria (aumento del volume urinario), gli estratti di una leguminosa, la Galega officinalis. È una pianta erbacea perenne che si trova nelle regioni fresche e umide dell’Italia submontana. Nell’Herbarium Officinalis di Urbino, un prezioso manoscritto dei primi anni del XVI secolo attualmente conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, la Galega è annoverata fra le 62 principali piante officinali. Indicata anche come «Herba Superna» o «Capraia», veniva celebrata come «bona at tutte le infermità». Il principio farmacologicamente attivo, la galegina, è stato modificato negli anni ‘60 per potenziarne l’effetto antidiabetico e migliorarne la tollerabilità. Pertanto la metformina è da considerare come il derivato migliorativo di un composto naturale, cioè in definitiva un derivato nutraceutico. Attualmente la metformina è raccomandata nelle linee guida di tutto il mondo come trattamento di prima scelta nella terapia orale del diabete.