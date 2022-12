La voce. Marano, l’acqua che continua a mancare in via Corree di sotto e in altre zone

80 Visite

Segnalo che anche oggi (domenica 18 dicembre), dalle 10.00 manca l’acqua a via Corree di Sotto. Durante la settimana la pressione è sempre bassa e di conseguenza non è possibile nemmeno avere l’acqua calda. Secondo la Polizia Municipale che si è interfacciata con l’ingegnere del comune, gli impianti funzionano. Si tratta solo di una maggiore richiesta. Se dessimo per buona la risposta vuol dire che gli impianti non sono adeguati al fabbisogno degli utenti soprattutto per chi non possiede autoclave o cisterna che sia al pian terreno o all’ultimo piano di un palazzo. O forse il Comune si avvale di professionisti non all’altezza del proprio ruolo?

Luigi (Marano)













