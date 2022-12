Marano, cittadini stremati tra rifiuti e disastri ovunque. La lettera giunta in redazione

100 Visite

Siamo un gruppo di cittadini e in questi giorni muovendoci per quella che una volta era una bella citta, pur con tanti problemi, ci viene quasi da piangere ed abbiamo tanta rabbia nel vedere degrado e disastri dappertutto e tutto questo nell’assoluto disinteresse per il benessere di noi cittadini da parte di una triade commissariale, che rappresenta lo Stato, che ha l’unica preoccupazione di non spendere soldi anche se questo vuol dire far collassare una citta, come purtroppo sta accadendo. L’unica cosa che possiamo fare e elevare la nostra ferma contrarietà verso questo modo di amministrare gli interessi della collettività e far sentire il nostro grido di dolore attraverso Terranostranews, che quotidianamente riporta la voce disperata dei cittadini. La nostra speranza è che qualcuno intervenga riportandoci di nuovo in un paese civile.

La ringraziamo.













