Un’altra rapina in pieno giorno al Vomero. Capodanno: “Occorre incrementare la presenza delle forze dell’ordine”  

“ Oramai al Vomero, la delinquenza, organizzata e non, pensa di poterla fare da padrone – sottolinea amareggiato ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, più volte intervenuto, anche di recente, sui problemi della sicurezza nell’ambito della collina -. Come altro si può spiegare l’ennesima rapina effettuata in pieno giorno, stamattina intorno alle 10, nella filiale delle Poste italiane, in via Renato Gomez De Ayala, generando, tra l’altro, un vero e proprio terrore tra il personale e tra i clienti che in quel momento erano presenti, che hanno visto i malviventi irrompere nell’ufficio postale con le pistole spianate?

“ Purtroppo – prosegue Capodanno – le forze dell’ordine che si vedono in giro per le strade e le piazze vomeresi sono decisamente insufficienti per un ‘area, quella della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani e dove ogni giorno arrivano tra l’altro migliaia di persone, tra le quali si annidano scippatori, rapinatori e delinquenti di ogni risma e genere, oltre alle famigerate baby gang che aggrediscono, specialmente all’uscita da scuola, giovani inermi, come è accaduto recentemente in via Luca Giordano “.

” I residenti sono scoraggiati e vivono in un clima di continua apprensione – sostiene Capodanno -. E’ auspicabile che per porre un freno a questa nuova ondata di episodi delinquenziali, che coinvolge anche i ragazzi, si assumano al più presto da parte delle autorità preposte i provvedimenti del caso, a partire da una maggiore e più assidua presenza delle forze dell’ordine, anche con l’utilizzo di pattuglie miste, specialmente nelle zone dove, con maggior frequenza, si manifestano fenomeni malavitosi. Così come ci auguriamo che sui recenti fatti di cronaca si tenga al più presto un’apposita riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica “.













