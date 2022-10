Ucraina, Putin rilancia: “Alto rischio di una guerra mondiale”. Poi le accuse all’Italia

146 Visite

Secondo Putin il rischio “di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto”. Per la Nato, invece, “Putin sta perdendo terreno e risponde con attacchi sui civili e con una retorica nucleare. La Russia non usi falsi pretesti per un’escalation”. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova, accusa: “L’Italia ha gravemente violato il suo mandato di presidente” estromettendo gli esperti russi dal partecipare a una seduta sulle questioni operative dell’Iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa (Psi) apertasi oggi a Roma.













