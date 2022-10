Bros senza lavoro, a Napoli nuovo presidio

Stamani 20 ottobre 2022, ormai come di routine, i bros presidiano il perimetro del Palazzo istituzionale della Regione Campania in via S. Santa Lucia. La continua protesta per rivendicare la mancanza di assunzioni non avvenute nell’ambito del progetto della manutenzione dei parchi e giardini storici delle municipalità della città di Napoli. Le Sigle dei senza lavoro, nella foto indicata, chiedono un incontro urgente con il vice presidente Fulvio Bonavitacola, per conoscere le sorti dei restanti Bros, che manifestano presidiando la Regione Campania.

I senza lavoro Isola/Bros