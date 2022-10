Marano, processo Bertini-Cesaro-Simeoli: ancora una sorpresa, Filippelli riassume la difesa dell’ex sindaco

100 Visite

Ancora un colpo di scena, ancora una sorpresa al processo che vede imputati l’ex sindaco Mauro Bertini, i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, l’imprenditore edile Angelo Simeoli, l’ex consigliere Dino Pellecchia e l’ex dirigente del Comune di Marano Armando Santelia.

L’avvocato Ivan Filippelli, che la scorsa settimana aveva rinunciato alla difesa di Bertini, l’ha riassunta oggi. Filippelli, secondo i legali dei Cesaro e dell’avvocato del Comune di Marano, era in palese condizione di incompatibilità: difende infatti sia Bertini che Santelia e su fatti e vicende che in alcuni casi vedono contrapposti i due imputati. Filippelli ha riassunto la difesa e il collegio del tribunale, che si era riunito per deliberare, non ha trovato motivi ostativi. Le udienze riprenderanno a novembre.













