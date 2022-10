Garante detenuti arrestato: Morrone (Lega), Giunta lo sollevi da incarico 

93 Visite

“La notizia è clamorosa. Il garante per i detenuti del Comune di Napoli, Pietro Ioia, nominato dall’ex sindaco Luigi De Magistris e confermato dall’attuale Giunta, sarebbe stato arrestato con l’accusa di aver introdotto in carcere droga e telefoni cellulari. In attesa di conoscere più dettagliatamente i risultati delle indagini e che la magistratura svolga il proprio lavoro, non possiamo che ricordare le perplessità che furono sollevate in tempi non sospetti rispetto a questa nomina poco meditata e più d’effetto ideologico/propagandistico che determinata da valutazioni obiettive e oggettive e da un curriculum adeguato al ruolo. L’auspicio è che la Giunta napoletana prenda atto delle gravissime accuse rivolte a Ioia, lo sollevi dal delicato incarico e lo sostituisca per garantire fin da subito un corretto, trasparente ed equilibrato svolgimento del ruolo di Garante negli Istituti penitenziari di competenza”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.













