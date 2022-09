Elezioni, reddito di cittadinanza. Conte attacca Renzi che replica: “Linguaggio mafioso contro di me”

156 Visite

Scontro durissimo tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza. Il leader del Movimento 5 stelle aveva invitato Renzi a “venire a dire senza scorta che non serve”. La replica del senatore Iv: “Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo”. Il senatore Iv, che domani sarà a Palermo, telefona al ministro Lamorgese: “Minacce di morte sui social”. Scontro a distanza, ma con toni meno accesi, anche tra Letta e Meloni su Putin e Orban. Dopo le parole di Draghi sui “pupazzi prezzolati” da Mosca, Giorgia Meloni attacca Enrico Letta, che al Governo dal 2013 al 2014, fece “molti accordi con la Russia, ad esempio sul South Stream”. Il segretario dem: “L’intreccio della destra con Orban e Putin è pericoloso”. Matteo Salvini a El Pais: “Agisco alla luce del sole e non ho nulla da nascondere”. In serata l’attacco al premier: “Pensi alle bollette oltre che parlare di pupazzi”. Intanto per Silvio Berlusconi ridiscutere il Pnrr sarebbe “gravissimo e pericoloso”. Il candidato di Azione Matteo Richetti respinge le accuse di molestie e minaccia querela. Intanto a 8 giorni dal voto, la Lega si prepara al raduno di Pontida, mentre il Pd dà appuntamento a Monza per l’iniziativa “I comuni d’Italia”.













