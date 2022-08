Villani (M5S): “Impensabile ricorrere alla Dad per risparmiare energia. Esistono strumenti e misure più efficaci”

97 Visite

La deputata del Movimento 5 Stelle e candidata all’uninominale dell’Agro nocerino sarnese: “La scuola è inclusione e socializzazione e deve essere in presenza”

«Come Movimento 5 stelle non siamo affatto favorevoli alle proposte che circolano in questi giorni e che prevedono riduzioni di orario e ritorno alla Dad nelle scuole per risparmiare energia». Così Virginia Villani, deputata del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio uninominale nord della provincia di Salerno per la Camera dei Deputati. «La Dad è stata uno strumento utilizzato durante l’emergenza sanitaria del Covid e oggi non sussistono le condizioni per renderla efficace in ogni evenienza. Deve restare uno strumento eccezionale, straordinario e limitato nel tempo perché genera delle difficoltà oggettive negli studenti e alle rispettive famiglie. E’ impensabile proporre la didattica a distanza per fronteggiare l’emergenza energia che può essere risolta, a differenza del Covid, con altri strumenti molto più efficaci e meno limitativi per i cittadini e per generazioni di studenti», prosegue Villani. «La scuola è inclusione e socializzazione in presenza e tutto ciò deve essere garantito dalle istituzioni», conclude Virginia Villani.













