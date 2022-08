Mugnano, via Di Vittorio sempre più discarica a cielo aperto

79 Visite

E’ una vera e propria discarica a cielo aperto quella che si è venuta a creare in via Di Vittorio, a Mugnano, da diversi mesi. Lungo la carreggiata, come testimonia il nostro reportage fotografico, giacciono rifiuti di ogni sorta ammonticchiati su una folta vegetazione completamente incolta e che finisce di restringere la carreggiata .

Uno scenario, dunque, di profondo degrado che, quando scendono giù bombe d’acqua come nel pomeriggio di martedì, vede trascinare lungo la strada i cumuli di spazzatura, minacciando finanche l’incolumità dei veicoli in transito lungo l’arteria a senso unico di marcia.

Inoltre, la presenza di rifiuti ostruisce le caditoie creando gravi allagamenti in occasioni di precipitazioni, ormai sempre più frequenti e di forte intensità.

Sempre in via Giuseppe Di Vittorio – area utilizzata anche come zona mercatale, i cartelli della segnaletica stradale appaiono sbiaditi mentre in altre zone risultano addirittura divelti.

I cittadini chiedono da tempo, senza ottenere risposte concrete, la messa in sicurezza della strada con la rimozione dei sacchetti e il successivo intervento di bonifica per assicurare igiene e decoro all’area. Chiedono, altresì, il ripristino della segnaletica stradale su via Di Vittorio e su tutto il territorio comunale

Angelo Covino













Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata.