Brucia la collina dei Camaldoli, Canadair in azione

Torna a bruciare la collina dei Camaldoli. Subito in azione i Canadair dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme in una zona difficilmente raggiungibile dai mezzi terrestri.

“Ogni anno ci ritroviamo ad assistere alle stesse identiche immagini, la collina dei Camaldoli che brucia e decine di uomini dei Vigili del Fuoco impegnati per ore e ore a contrastare l’incendio. Fortunatamente è arrivata la pioggia a dare una mano aglio uomini e alle donne impegnati nello spegnimento, ma è assurdo che la storia debba ripetersi sempre uguale a se stessa.













