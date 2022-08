Morto Gino Cogliandro, comico dei Trettré

153 Visite

Gino Cogliandro, attore e comico napoletano, che raggiunse il successo grazie al trio comico dei Trettré (insieme a Mirko Setaro e Edoardo Romano), è morto oggi, martedì 23 agosto 2022, all’età di 72 anni (avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 10 ottobre).

Gino Cogliandro (vero nome Luigi Cogliandro, nato a Napoli nel 1949), come scritto in apertura, raggiunse l’apice della popolarità televisiva grazie ai Trettré, gruppo comico attivo in tv soprattutto negli anni ’80 e ’90.













