Elezioni, ultimi sondaggi: centrodestra vicino al 50 per cento. Allarme rosso per il Terzo Polo

I diversi sondaggi effettuati in questi giorni mostrano risultati più o meno analoghi per quanto riguarda i partiti maggiori, con il tesata a testa tara Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e il Partito democratico di Enrico Letta. Differenze più marcate si vedono nella valutazione, da parte dei vari istituti, del Terzo polo formato da Azione e Italia viva.

Secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos per Carlo Calenda e Matteo Renzi non va a gonfie vele. Enzo Risso, direttore scientifico dell’istituto, colloca l’alleanza tra il 3,9% e il 4,5%. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, il centrodestra è sempre avanti con grande distacco. “La coalizione è tra il 46 e il 48%. FdI è tra il 22-23%, Lega 14-15%, FI 7-8%”, spiega Risso al Sussidiario. Siamo nell’ordine dei 20 punti percentuali di vantaggio. “Il Pd è al 23%, con gli alleati – Sinistra italiana, +Europa, verdi, Di Maio – arriva al 29,5%”.

Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto Tecnè, nei collegi uninominali il centrodestra ha il 49,8% dei consensi sia alla Camera che al Senato (in aumento dello 0,1%), ormai a un passo dalla maggioranza assoluta. Il centrosinistra è molto più indietro con il 30% dei voti alla Camera (in calo dello 0,6%) e 29,9% al Senato (-0,7%).













