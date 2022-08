Elezioni, alla scoperta dei candidati: Monica Maisto (Forza Italia), in corsa nel collegio di Casoria

52 Visite

Alla scoperta dei candidati della provincia di Napoli candidati alle elezioni del 25 settembre. Oggi parliamo di Monica Maisto, avvocato, nata a Villaricca l’08 11 1977. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli nel 2001. E’ un’imprenditrice impegnata nel settore sociosanitario e riabilitativo. Da sempre impegnata nel campo sociale, è fondatrice e presidente dell’ associazione “Le giraffe”, associazione no profit impegnata con progetti finalizzati alle attività di inserimento per soggetti svantaggiati.

Dal 2015 partecipa attivamente con la Lega Missionaria Studenti ad attività di missione di volontariato nei Paesi dell’America Centrale. Monica Maisto è candidata nelle liste di Forza Italia, alla Camera dei deputati, nel collegio (uninominale) Casoria.













